Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM При подготовке и принятии поправок в Конституцию РФ необходимо четко обозначить полномочия органов местного самоуправления, регламентировать права и обязанности на местном и на государственном уровнях. Об этом заявил 16 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, о необходимости упорядочения работы органов местного самоуправления и их взаимодействия с органами государственной власти говорил 15 января в своем послании президент России Владимир Путин.

В свою очередь, губернатор Дрозденко напомнил, что спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин указом президента включен в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. «Мы уже обсудили с Сергеем Михайловичем предложения, которые можно было бы вынести на обсуждение рабочей группы», — отметил Дрозденко.

По словам главы региона, система местного самоуправления весьма неоднородна в масштабах Российской Федерации.

«С местным самоуправлением происходит много экспериментов. Знаю об этом, как руководитель российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. Между тем, хотелось бы, чтоб существовал единый стандарт как в плане законотворчества, так и в плане финансирования на местном уровне», — сказал губернатор Ленинградской области.

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