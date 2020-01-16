Москва, , 17:18 — REGNUM Во время голосования по кандидатуре Михаила Мишустина, предложенного в качестве нового премьер-министра России, фракция КПРФ воздержалась от голосования, хотя обычно её депутаты голосуют «противсистемно». Об этом 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

«Происходит следующее: президент обратился с посланием, поставил перед страной новые задачи, заявил о необходимости изменений в Конституцию страны, и для того, чтобы эти задачи были реализованы, возникло новое правительство, — сказал Толстой. — Сегодня Госдума дала согласие президенту РФ на назначение Михаила Мишустина премьером правительства России. Коммунистическая партия в этот раз воздержалась. Обычно они голосуют противсистемно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение председателем правительства РФ Михаила Мишустина. Кандидатуру Мишустина в ходе пленарного заседания представил полномочный представитель президента в РФ Гарри Минх.