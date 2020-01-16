Киев, , 17:16 — REGNUM Служба безопасности Украины будет расследовать обнародование аудиозаписей совещания премьер-министра Алексея Гончарука с высокопоставленными чиновниками правительства и Нацбанка.

Об этом журналистам сообщила 16 декабря представительница Кабинета министров в парламенте Елена Шуляк.

По словам Шуляк, соответствующий запрос в СБУ подала группа народных депутатов от фракции «Слуга народа».

В ходе следствия СБУ должна установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа.

В спецслужбе заявления относительно такого расследования пока не делали.

ИА REGNUM напоминает, что в «Слуге народа» заявили, что отставки премьер-министра Гончарука в результате нынешнего скандала не будет. Глава фракции Давид Арахамия уверен, были записи были специально «нарезаны» и «смонтированы», чтобы вызвать негативный эффект.

Первый заместитель председателя фракции в парламенте Александр Корниенко уточнил, что, по информации «Слуги народа», всего существует 14 фрагментов записи разговоров Гончарука с финансовым блоком правительства и НБУ, которые «будут привлекать внимание».

СБУ сейчас возглавляет один из ближайших соратников президента Зеленского Иван Баканов.