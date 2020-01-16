Багдад, , 17:10 — REGNUM Никакого разрешения на возобновления военных действий американских сил в Ираке иракские власти не давали, передаёт 16 января Sky News — Arabia.

С таким заявлением выступило военное командование Ирака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января СМИ Соединённых Штатов распространили информацию о возобновлении американцами совместных военных операций с иракскими ВС.

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Напомним, американские военные действия в Ираке были прекращены в начале января 2020 г. — на фоне напряжённости в стране.

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