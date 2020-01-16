Москва, , 17:30 — REGNUM Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине обсудила возможные участки разведения сил. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом сообщил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов журналистам.

«Сегодня представители Киева, Донецка и Луганска подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня и приняли участие в обсуждении новых участков разведения сил и средств», — заявил Грызлов.

Кроме того, по его словам, снизилась интенсивность нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

«Однако полностью режим прекращения огня не выполняется. Более того, почти ежесуточно фиксируются обстрелы со стороны ВСУ населённых пунктов. Ситуацию может улучшить продолжение разведения сил на новых участках», — указал политик.

Он напомнил, что в парижском документе «нормандской четверки» зафиксирована необходимость разведения сил и средств на трех дополнительных участках уже к концу марта 2020 года.