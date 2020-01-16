Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Партия «Коммунисты России» собирается выдвинуть своего кандидата на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили в партийной ячейке.

По мнению «Коммунистов России», должности заслуживает правозащитник и адвокат Юрий Савин. «Мы недовольны качеством работы действующего омбудсмена и считаем, что Савин, который имеет большой опыт депутатской и руководящей работы, лучше подойдет для этой должности», — отметил лидер КПКР в Петербурге Сергей Малинкович.

Полномочия нынешнего омбудсмена Светланы Агапитовой истекают в конце январе 2020 года, она не может быть избрана в третий раз подряд в соответствии с законом. Губернатор Петербурга Александр Беглов уже заявлял, что выдвигает на пост своего кандидата в лице вице-губернатора Анны Митяниной. Окончательное решение должно принять Заксобрание Петербурга путем голосования.

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Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия»), помимо Митяниной никаких заявок пока в Заксобрание не поступало, но срок на это еще не истек. По мнению Четырбока, рассмотрение вопроса на пленарном заседании ЗакСа вряд ли состоится раньше февраля.

«Мы рассчитываем на поддержку большого числа депутатов ЗАКСа, поскольку коммуниста Юрия Савина хорошо знают в разных депутатских объединениях городского парламента. Его программа будет иметь подчеркнуто социальный характер, он был председателем попечительского совета МО «Смольнинское». В частности, кандидат выступает за воссоздание в городе пионерской организации на бюджетной основе и против чрезмерного вмешательства церкви в воспитательный процесс», — заметил в свою очередь коммунист Сергей Малинкович.

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