Грозный, , 16:57 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства РФ. Чеченский лидер высказал уверенность, что он является именно тем человеком, который нужен в настоящее время на этом посту.

«Мишустин является именно тем политиком и государственным деятелем, который вдохнёт новую жизнь в деятельность правительства, обеспечит реализацию грандиозных задач социально-экономического развития страны, поставленных президентом России Владимиром Путиным», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Чеченский лидер, поздравив нового премьер-министра с назначением, пожелал ему «успехов и удачи в великом деле служения Отечеству».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров с одобрением отозвался о выборе Владимиром Путиным кандидатуры для назначения на должность председателя правительства России. Он охарактеризовал Михаила Мишустина как человека «с мужественным и боевым характером», назвав его руководителеи-хозяйственником.

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