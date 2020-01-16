Киев, , 16:57 — REGNUM История с обнародованием записей премьер-министра Украины — это не «украинский сценарий», то есть «абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдоскандал».

Такое мнение журналистам сегодня, 16 января, выразил экс-президент страны, депутат Рады и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко считает, что в ходе записей прозвучали «вполне справедливые оценки вызовов и рисков экономической ситуации». Он призвал проанализировать данную информацию и «обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам и рискам».

Также экс-президент дал понять, что за атакой на Гончарука может стоять олигарх Игорь Коломойский, а предметом конфликта служит ПриватБанк.

«Атакуют тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным… Это и есть настоящая причина», — заявил Порошенко.

Также он пообещал, что партия «Европейская солидарность» не будет участвовать в дальнейшем раздувании скандала с прослушкой.

ИА REGNUM напоминает, что в партии «Слуга народа» заявили, что для отставки премьер-министра Алексея Гончарука нет оснований. Однако при этом правительству Гончарука посоветовали «больше заниматься безопасностью, в частности, своих внутренних разговоров».