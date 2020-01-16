Симферополь, 16 января 2020, 17:04 — REGNUM В Крыму надеются, что предложение Владимира Путина закрепить в Конституции положение о том, что кандидаты на пост президента должны постоянно проживать в России не менее 25 лет, будет приниматься с учётом прав крымчан, которые стали гражданами страны шесть лет назад. Об этом на своей странице в Facebook 16 января заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост главы государства: они должны постоянно проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь двойного гражданства или вида на жительство в другом государстве не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.
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