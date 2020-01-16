Симферополь, , 17:04 — REGNUM В Крыму надеются, что предложение Владимира Путина закрепить в Конституции положение о том, что кандидаты на пост президента должны постоянно проживать в России не менее 25 лет, будет приниматься с учётом прав крымчан, которые стали гражданами страны шесть лет назад. Об этом на своей странице в Facebook 16 января заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Журналисты просят комментарий: не нарушит ли предложение закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост главы государства конституционное право крымчан быть избранными в органы государственной власти? Ведь мы вернулись в Россию менее шести лет назад, а до этого были гражданами Украины. Во-первых, у нас есть действующий президент, и другого нам не надо. Во-вторых, абсолютно уверен, правовой выход из этой ситуации будет найден. Тем более что и согласно действующей Конституции президентом РФ может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет. Ущемления прав наших земляков никто не допустит», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост главы государства: они должны постоянно проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь двойного гражданства или вида на жительство в другом государстве не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

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