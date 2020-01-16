Рига, , 16:53 — REGNUM Сейм (парламент) Латвии принял обращение к компетентным службам Дании с просьбой не выдавать гражданку Латвии Кристину Мисане властям ЮАР. Об этом пишет портал LA.

По данным журналистов, данное обращение поддержали 92 депутата из 100.

Напомним, Кристина Мисане была арестована в Дании по международному ордену и обвиняется своим бывшим мужем в похищении детей. В случае выдачи в ЮАР женщине грозит 15 лет тюрьмы.

Сама Мисане утверждает, что уехать из ЮАР с детьми её вынудило насилие со стороны бывшего супруга.