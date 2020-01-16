Белгород, , 16:54 — REGNUM В связи с конституционной реформой политическая жизнь в России значительно оживится, уверен руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 16 января политолог отметил, что его интересует вопрос приоритета Конституции РФ над международными нормами.

Эксперт признаёт, пока не понятно, как конкретно будут прописаны новые полномочия Федерального собрания. Да и в целом в конституционной реформе ещё много неясного.

«В частности, как решать вопрос с приоритетом Конституции РФ над международными нормами, если нынешнее положение дел закреплено в первой главе, изменить которую можно только при участии Конституционного собрания — органа, который ни разу не собирался», — сказал политолог.

Напомним, для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию РФ распоряжением президента России утверждена рабочая группа из 75 человек — политиков, законодателей, учёных и общественных деятелей.