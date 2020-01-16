Тегеран, , 16:52 — REGNUM Четыре законодательные инициативы против влияния Соединённых Штатов готовятся обсуждать иранские законодатели, сообщает 16 января Tasnim.

Уточняется, что в Иране будет создан «Музей американских преступлений». Кроме того, в стране будет поощряться производство антиамериканских фильмов.

Иран также собирается сделать невъездными американские массмедиа, которые выступают в поддержку антииранских санкций. Четвёртой мерой станет господдержка тех организаций, которые пострадали от действий США.

Отметим, что на обсуждение этих законопроектов будет отведено три дня 19 — 21 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранские власти 15 января призвали народ сплотиться.

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