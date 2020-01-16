Москва, , 16:50 — REGNUM Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил благодарность членам правительства. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

«Благодарен всем членам правительства, Аппарату правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось», — написал Медведев.

По его словам, в достижении целей помогли опыт и профессионализм министров — их экс-премьер назвал «командой единомышленников», на которых он всегда опирался.

Медведев также пожелал новому составу правительства успехов в работе и реализации поставленных задач.