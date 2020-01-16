Москва, , 16:42 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Михаила Мишустина, который станет новым главой правительства России, человеком, «болеющим за дело». Соответствующее сообщение Собянин опубликовал в своем личном блоге сегодня, 16 января.

Собянин пишет, что он знает Мишустина как чрезвычайно энергичного и ответственного человека. По словам Собянина, Мишустин — «болеет за дело». Также Собянин уверен, что у Мишустина «все получится».

В целом, столичный градоначальник желает Мишустину удачи на новом посту, работа на котором очень сложна.

Собянин подчеркивает, что успех главы ФНС на новом месте — это успех всей России.

Напомним, что сегодня Государственная дума утвердила кандидатуру Мишустина на должности главы правительства.

По неподтвержденным данным, среди кандидатов, рассматриваемых президентом на пост нового главы правительства, был и сам мэр Москвы, но глава государства выбрал Мишустина.