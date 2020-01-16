Москва, , 16:40 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») призывает правительство оперативно работать над реализацией послания президента Федеральному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Работа над реализацией послания предстоит большая, и она должна вестись оперативно», — заявил Неверов.

Он напомнил, что речь идет об увеличении материнского капитала на второго ребенка, о материнском капитале на первого ребенка, о пособии для семей в сложном материальном положении на детей от 3 до 7 лет, о федеральной доплате по 5 тыс. рублей учителям за классное руководство.

«Президент не просто анонсировал новые обязательства, которые государство принимает на себя перед своими гражданами, он сказал, что эти обязательства должны вступить в действие уже с 1 января 2020 года», — подчеркнул парламентарий.

В этой связи, подчеркнул Неверов, ответ на вопрос о том, когда будут внесены правительством соответствующие поправки в федеральный бюджет, для начала всех этих выплат — один из ключевых.