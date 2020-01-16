Москва, , 16:40 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин определится с новым составом правительства в течение нескольких дней. Об этом он сообщил журналистам 16 января после утверждения его кандидатуры Государственной думой.

«Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни», — сказал Мишустин.

Он отметил, что уже провёл консультации с представителями всех парламентских фракций. После того, как кандидатуры на должности министров будут окончательно согласованы, их список будет представлен президенту, добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 16 января подписал указ о назначении Михаила Мишустина новым премьер-министром. Другим указом экс-глава правительства Дмитрий Медведев назначен на новую должность заместителя председателя Совета безопасности России.

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