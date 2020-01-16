Астрахань, , 16:37 — REGNUM Астраханская область подготовит для нового председателя правительства РФ Михаила Мишустина аналитику о потерях доходов региона, которые область претерпела из-за передачи налога на добычу нефти на федеральный уровень. Об этом депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия») написал на своей странице в Facebook.

16 января Михаил Мишустин провёл консультации с фракция Государственной думы РФ, на которых в том числе отвечал на вопросы депутатов.

«Задал кандидату на должность премьера вопрос об астраханских налогах, а точнее, по возвращению НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых — прим. ИА REGNUM) на каспийскую нефть. Этот налог откочевал из областного бюджета в федеральный четыре года назад, что обвалило доходы региона. Между тем Астрахань как витрина России на Каспии должна иметь свои стабильные налоговые источники. Михаил Мишустин заинтересовался вопросом и попросил сделать аналитическую записку», — сообщил Шеин.

По словам депутата, он уже поставил в известность губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Аналитическую записку Шеин подготовит совместно с правительством региона.