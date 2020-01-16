Астрахань, 16 января 2020, 16:37 — REGNUM Астраханская область подготовит для нового председателя правительства РФ Михаила Мишустина аналитику о потерях доходов региона, которые область претерпела из-за передачи налога на добычу нефти на федеральный уровень. Об этом депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия») написал на своей странице в Facebook.
16 января Михаил Мишустин провёл консультации с фракция Государственной думы РФ, на которых в том числе отвечал на вопросы депутатов.
По словам депутата, он уже поставил в известность губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Аналитическую записку Шеин подготовит совместно с правительством региона.