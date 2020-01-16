Вильнюс, , 16:38 — REGNUM О готовности сотрудничать с новым правительством России сообщил 16 января журналистам литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

На совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем глава МИД Литвы заявил:

«Каким будет правительство России, с таким мы и готовы сотрудничать».

Литовский дипломат заявил: Вильнюс рассчитывает, что сотрудничество с Москвой «будет происходить по правилам, с соблюдением международных обязательств». Также он добавил, что от Москвы Вильнюс ждёт «действий, направленных на создание стабильности в мире».

Напомним, 15 января в России сменилось правительство. 16 января новым премьер-министром назначен Михаил Мишустин.