Вильнюс, 16 января 2020, 16:38 — REGNUM О готовности сотрудничать с новым правительством России сообщил 16 января журналистам литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
На совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем глава МИД Литвы заявил:
Литовский дипломат заявил: Вильнюс рассчитывает, что сотрудничество с Москвой «будет происходить по правилам, с соблюдением международных обязательств». Также он добавил, что от Москвы Вильнюс ждёт «действий, направленных на создание стабильности в мире».
Напомним, 15 января в России сменилось правительство. 16 января новым премьер-министром назначен Михаил Мишустин.