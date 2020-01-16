Рига, , 16:32 — REGNUM Сейм (парламент) Латвии в четверг, 16 января, на заседании принял резолюцию о «80-летии оккупации Латвии и о невозможности искажения истории Второй мировой войны». Об этом сообщает портал LSM.

За текст резолюции проголосовали 69 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было. Сейм Латвии решил обратить внимание международного сообщества на «попытки должностных лиц России пересмотреть историю Второй мировой войны и оправдать оккупацию Латвии».

Отметим, что латвийский парламент опять поставил на одну доску нацистскую Германию и Советский Союз, концентрируясь только на договоре Молотова — Рибентропа, исключая из общественной дискуссии предыдущие европейские события, например, Мюнхенский сговор, договор между Германией и Польшей, как и договор о взаимопомощи заключённый латвийским правительством с СССР в октябре 1939 года.

Латвийские депутаты в тексте резолюции вновь отметили «агрессивную роль Советского Союза во Второй мировой войне».

Напомним, в уголовном кодексе Латвии существует статья за отрицание «оккупации», принятая ещё в 2014 году. Максимальный срок наказания — 5 лет лишения свободы.