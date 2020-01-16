Москва, , 16:30 — REGNUM Указ о назначении премьер-министром РФ Михаила Мишустина подписал 16 января президент страны Владимир Путин.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ «О председателе правительства Российской Федерации» вступил в силу 16 января 2020 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Дмитрия Медведева отправлено в отставку 15 января 2020 г. Медведев назначен на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

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