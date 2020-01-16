Симферополь, 16 января 2020, 16:26 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, что совместная работа правительства РФ под руководством Михаила Мишустина и органов власти республики будет способствовать дальнейшему развитию региона. Об этом он написал 16 января на своей в «Facebook».
Как сообщало ИА REGNUM, после послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а глава государства предложил на пост премьер-министра руководителя ФНС Михаила Мишустина. Госдума поддержала его кандидатуру.
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