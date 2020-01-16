Симферополь, , 16:26 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, что совместная работа правительства РФ под руководством Михаила Мишустина и органов власти республики будет способствовать дальнейшему развитию региона. Об этом он написал 16 января на своей в «Facebook».

"Знаю Михаила Владимировича лично, знаком с его подходами и стилем работы. Он очень опытный, профессиональный и системный управленец, наглядное тому подтверждение — огромные позитивные изменения в работе налоговой службы. Это отличный пример сочетания высокой компетентности и умения эффективно использовать технологии для повышения качества государственного управления», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, после послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а глава государства предложил на пост премьер-министра руководителя ФНС Михаила Мишустина. Госдума поддержала его кандидатуру.

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