Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Депутаты петербургского парламента потребовали реакции от прокуратуры на почти двукратное повышение тарифов на капитальный ремонт с 2020 года, проведенное правительством города.

Обращение прокурору Петербурга Сергею Литвиненко направили представители «Справедливой России» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты требуют, чтобы Литвиненко выразил протест на постановление Смольного, повысившее размер минимального взноса на капремонт с 4−5 рублей до 8−9 рублей за кв. метр в зависимости от типа дома.

«Справороссы» считают, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ размер платы за жилое помещение должен устанавливаться региональным законом.

Право принятия нормативных правовых актов Петербурга есть у Законодательного собрания, но отсутствует как у градоначальника, так и у правительства, подчеркивается в обращении.

Эта позиция подтверждается Верховным судом России, указывают «эсеры», ссылаясь на определение Судебной коллегии по гражданским делам от 23 марта 2005 года, и постановлением Уставного суда Петербурга от 26 сентября 2003 года.

Таким образом, установленный порядок утверждения минимального размера взноса на капремонт противоречит федеральному законодательству, считают депутаты.

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