Челябинск, , 16:18 — REGNUM Оглашённое президентом Владимиром Путиным ежегодное послание носит исторический характер. Об этом журналистам заявил челябинский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.

«Без преувеличения скажу: Послание носит исторический характер и является самым важным за последние 10 лет», — отметил чиновник.

Он обратил внимание на то, что Путин заявил о масштабных мерах по увеличению рождаемости, борьбе с бедностью, а также поддержке молодых семей. И на всё это запланированы внушительные средства — только на первом этапе полтриллиона рублей.

В то же время Гончаров заметил, что в бизнес-среде есть опасения по поводу наполняемости бюджета. Нынешние экономические условия не располагают к росту деловой активности и развитию, а значит, не влекут за собой увеличения налоговых отчислений.

Как сообщало ИА REGNUM, послание Путин огласил 15 января. А затем правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.