Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Пентагон 13 января 2020 года направил официальный ответ на запрос конгрессмена Бенни Томпсона от 10 января 2020 года, в котором сообщил о последствиях ракетного удара Ирана по базе Айн-Аль-Асад в Ираке 8 января 2020 года. В данном документе приведены данные об ущербе и потерях. Бенни Томпсон является главой комитета по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

Документ опубликован Телеграм-каналом «Сварщики» со ссылкой на сайт иракского спутникового телевидения Afaqi.

В письме министерства обороны США говорится, что «после детального осмотра авиабазы Айн-Аль-Асад специальной следственной группой, приводятся следующие оценки:

— Общее число жертв: 285 (139 погибших, 146 раненых).

— Обширные повреждения 15 вертолётов, включая 1 Blackhawk, 2 грузовых самолётов и 3 беспилотных летательных аппаратов MQ-1 Predator.

— Обширные повреждения командного центра базы, 3 ангаров, 3 казарм и 10 военных палаток.

— Относительное повреждение башни управления воздушным движением и взлётно-посадочной полосы базы».

В конце письма делается вывод: «Первоначальные оценки показывают, что упомянутые повреждения приведут к полному нарушению деятельности авиабазы Айн-аль-Асад по меньшей мере на 3 недели».

Документ Пентагона подписан Джеймсом П. Хоганом (James P. Hogan). Достоверность данного документа пока не удалось проверить.

Есть одна важная деталь. Под таким же именем есть Джеймс Патрик Хоган (27 июня 1941−12 июля 2010) — британский писатель-фантаст.

Следует заметить, что сразу после ракетного удара иранское телевидение со ссылкой на источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) распространило информацию: «Согласно точным сообщениям наших источников на местах, по меньшей мере 80 американских военнослужащих были убиты и около 200 ранены, которые были немедленно выведены с авиабазы вертолетами».

Президент США Дональд Трамп сказал, что потерь нет. Эту же информацию распространяют и американские СМИ.