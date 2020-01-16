Москва, , 16:07 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина с назначением на должность. Соответствующую запись мэр столицы опубликовал в своём личном блоге.

«Знаю его как человека чрезвычайно энергичного, ответственного, болеющего за дело. Уверен, что у него всё получится», — написал Собянин.

Столичный мэр призвал пожелать удачи Мишустину в «крайне нелёгком деле», а также подчеркнул, что успех главы ФНС — это успех всей России.

Как ранее сообщало ИА РЕГНУМ, кандидатуру Михаила Мишустина на голосовании в Госдуме поддержали 383 депутата, 41 парламентарий воздержался, против не голосовал никто.