Кишинёв, , 16:15 — REGNUM О плане мероприятий в Молдавии в честь 75-летия Победы СССР над нацизмом написал 16 января молдавский президент Игорь Додон в Facebook.

Молдавский лидер указал, что в стране будут проведены выставки, посвящённые Великой Отечественной войне. К 75-летию Победы будет организован фестиваль документального кино, планируется издание книг на тему победы над нацизмом.

Глава государства также указал, что в стране восстанавливаются памятники в честь освободителей от нацизма, в частности, в молдавской столице будет реконструирован главный мемориал воинской славы.

Додон «В контексте обсуждаемой темы призвал всех граждан страны, политические силы и общественные организации вне зависимости от их предпочтений собраться вместе для проведения 9 мая единого Марша Победы в Кишинёве, где также состоится праздничный концерт и будет дан грандиозный салют».

Напомним, в августе 2019 г. к 75-летию освобождения Молдавии от нацизма в стране прошли праздничные мероприятия.

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