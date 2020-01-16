Кишинёв, 16 января 2020, 16:15 — REGNUM О плане мероприятий в Молдавии в честь 75-летия Победы СССР над нацизмом написал 16 января молдавский президент Игорь Додон в Facebook.
Молдавский лидер указал, что в стране будут проведены выставки, посвящённые Великой Отечественной войне. К 75-летию Победы будет организован фестиваль документального кино, планируется издание книг на тему победы над нацизмом.
Глава государства также указал, что в стране восстанавливаются памятники в честь освободителей от нацизма, в частности, в молдавской столице будет реконструирован главный мемориал воинской славы.
Напомним, в августе 2019 г. к 75-летию освобождения Молдавии от нацизма в стране прошли праздничные мероприятия.
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