Новосибирск, , 16:03 — REGNUM Те мысли и направления, которые высказал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, являются не только прорывными, но и общественно значимыми, считает первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

«Первым делом президент затронул тему демографии, что является главным двигателем прогрессивного будущего нашей страны, созданием новейшей истории. Раньше у нас недостаточно внимания уделялось молодежи, теперь государство даёт возможность молодым людям создать семью, перспективы развития, благодаря социальной поддержке. Государство должно гарантировать молодежи благополучие дальнейшей жизни, — написал Панфёров на своей странице в социальной сети Facebook. — Те мысли и направления, которые высказал Владимир Владимирович, они являются не только прорывными, но и общественно значимыми».

Он подчеркнул, что поставленные президентом задачи будут реализованы в ближайшее время.

«В региональном парламенте будут созданы рабочие группы при комитетах по бюджетной и социальной политике. В течение двух месяцев на сессии Законодательного собрания депутаты примут поправки в бюджет, приведя их в соответствие с новыми положениями о выплатах. Сейчас необходимо провести некоторые изменения в соответствие с новыми установками. Мы ждём от Государственной думы и правительства РФ заданные направления. Мы должны правильно понимать, где сосредоточить главные усилия», — сказал Панфёров.