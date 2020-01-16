Тбилиси, , 16:01 — REGNUM Генпрокурором Грузии опять может стать Ираклий Шотадзе, если его кандидатуру одобрит прокурорский совет и утвердит парламент.

16 января в рамках проводимых прокурорским советом Грузии консультаций на вакантную должность генерального прокурора были представлены еще 2 кандидата. Юрист Давид Коданашвили лично подал заявление на регистрацию его кандидатом. А бывшего главного прокурора Ираклия Шотадзе представил прокурорскому совету Грузинский технический университет.

14 января в прокурорский совет были представлены 5 кандидатов на должность генпрокурора, 15 января — еще два кандидата, таким образом, на данный момент на этот пост претендуют 9 кандидатов.

Ряд грузинских экспертов не исключает, что предпочтение может быть отдано именно Ираклию Шотадзе, так как в период, когда он возглавлял Главную прокуратуру Грузии, были раскрыты дела нашумевшие уголовные дела о преступлениях, совершенных в период правления «Национального движения» экс-президента Саакашвили, в том числе дела об убийстве Зураба Вазагашвили, Сандро Гиргвлиани, Буты Робакидзе, а затем и дело об убийстве отца Зураба Вазагашвили — Юрия Вазагашвили.

«Ираклий Шотадзе раскрыл дела о системных пытках в тюрьмах, Ираклий Шотадзе осудил Саакашвили и бывших чиновников», — написал на своей странице в соцсети Facebook грузинский эксперт Гия Абашидзе.

Ираклий Шотадзе занимал должность главного прокурора Грузии с 27 ноября 2015 года до мая 2018 года, когда он подал в отставку на фоне акций протеста, устроенных отцом убитого на улице Хорава в Тбилиси в декабре 2017 года школьника Давида Саралидзе — Зазой Саралидзе.

Прием заявок на регистрацию кандидатов на должность генпрокурора прокурорский совет продолжит до 17 января включительно.

Должность генпрокурора Грузии стала вакантной после того, как бывший генпрокурор Шалва Тадумадзе в конце декабря прошлого года был утвержден парламентом на должность судьи Верховного суда.