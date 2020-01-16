Вильнюс, , 16:00 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который сегодня, 16 января, прибыл в Литву для участия в так называемой «снежной встрече» — съезда экспертов в Тракае для обсуждения методов противодействия России — выразил надежду, что Литва вернётся к вопросу обсуждения снижения предвыборного порога для партий на парламентских выборах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Сейм Литвы принял законопроект, в котором такая планка снижалась с 5% до 3%, однако президент Литвы Гитанас Науседа воспользовался своим правом вето и отклонил закон. В парламенте вето Науседы неудачно попытались преодолеть — не хватило голосов.

«Мы надеемся, что в будущем этот вопрос будет поднят еще раз», — сказал Чапутович. Он дал понять, что солидарен с мнением, что снижение избирательной планки позволит партиям, представляющим польское нацменьшинство в Литве, проходить в парламент без поддержки политических сил, которые представляют русскоязычное нацменьшинство.

Партия «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей» на двух последних парламентских выборах преодолевала барьер в 5% только из-за коалиции с партией «Русский альянс».