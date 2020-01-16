Москва, , 15:58 — REGNUM Голосование по кандидатуре Михаила Мишустина консолидировало депутатов фракций Госдумы в надежде, которую должно реализовать правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Кандидатура президента, которую он нам предложил для дачи согласия на назначение, объединила всех, если хотите, в той надежде, которую правительство должно реализовать. Решение задач, которые стоят перед страной: реализация послания, улучшение жизни граждан, повышение роста экономики. И даже те, кто раньше был против реализации этих вопросов, дают шанс будущему председателю правительства», — заявил Володин.

Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть те, кто воздержался, но нет тех, кто «против», подчеркнул спикер Госдумы.

«Действительно, такого у нас с вами еще не было. Михаил Владимирович, рекорд поддержки вы не побили, потому что самая большая поддержка была оказана парламентом нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину — 392 голоса он получил, когда Государственная дума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры», — указал он.

Володин привел еще данные.

«Мы запросили, пока шла дискуссия, итоги голосования за все предыдущие годы, начиная с 1996 года, голосование по кандидатуре Виктора Черномырдина. На протяжении всего времени у нас при голосовании были как те, кто «за», так и те, кто «против», так и те, кто воздержался», — отметил парламентарий.

Госдума дала согласие президенту РФ на назначение председателем правительства РФ Михаила Мишустина.

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