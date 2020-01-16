Москва, , 16:07 — REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози выступил с предложением о создании новой международной организации с участием России, Турции и Евросоюза, которая занималась бы решением вызовов в сферах безопасности и экономики на территории Евразии. Он заявил об этом 16 января в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.

«Хотелось бы пожелать создания новой международной организации. <…> Было бы три члена основателя этой конструкции — ЕС, РФ и Турция. И вот эта новая организация, на мой взгляд, должна решать вопросы безопасности и экономики», — сказал Саркози.

Также он отметил, что такая организация была бы трёхчастной структурой и в её рамках необходимо было бы создать форум, с помощью которого «можно было бы решать вопросы от Атлантики до Байкала».

Кроме этого, бывший французский лидер указал, что для того, чтобы преодолеть современные вызовы требуется творческий подход, а также подчеркнул, что России и ЕС необходимо совместное сотрудничество.

«Может, как раз в рамках этой трехчастной конструкции — Евросоюз, Россия, Турция — можно будет открыть пути сотрудничества для новых членов: Украины, Грузии, для стран, вступлению которых в НАТО я некогда противостоял, выступал против их вступления в ЕС», — подчеркнул Саркози и добавил, что в XXI веке необходимо использовать новые идеи, а не держаться за прошлые.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко во время своего выступления на сессии Гайдаровского форума заявил, что в Москве замечают рост интереса стран-участниц Европейского союза (ЕС) к развитию двустороннего диалога с Россией.