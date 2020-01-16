Москва, , 15:57 — REGNUM Новый состав правительства будет сформирован в ближайшее время. Об этом сразу после голосования Госдумы за свою кандидатуру заявил председатель правительства Михаил Мишустин, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Понимание (по составу нового правительства) возникнет в ближайшие дни», — заявил Мишустин.

Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие и выдвижение его кандидатуры на должность главы правительства, а также поблагодарил депутатов Госдумы за поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи Мишустина и фракций Госдумы больше всего критики прозвучало в адрес руководства четырех министерств — Минтруда, Минздрава, Минкультуры и Минпросвещения.