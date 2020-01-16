Симферополь, , 15:58 — REGNUM Отставка правительства Медведева — логичный шаг на фоне инициатив президента. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«По поводу отставки правительства РФ, о которой объявил Дмитрий Анатольевич Медведев. Это логичный шаг на фоне инициатив президента по изменению Конституции, озвученных в послании Федеральному собранию», — отметил глава РК.

Он также подчеркнул, что все планы по развитию республики и модернизации отраслей экономики и социальной сферы будут неукоснительно выполняться.

«Никаких проблем и затруднений, связанных с происходящими изменениями в органах федеральной власти, не будет», — выразил уверенность руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан и реформировании Конституции. После его выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а глава государства предложил на пост премьер-министра руководителя ФНС Михаила Мишустина. Госдума одобрила его кандидатуру.

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