Москва, , 15:52 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал к апрелю представить в Госдуме РФ курс правительства. Об этом он заявил сегодня, 16 января, на пленарном заседании Госдумы РФ.

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Он также пообещал держать связь с Государственной думой и фракциями и давать аргументированные, честные ответы.

«Но обещаю также давать аргументированные ответы. Учту советы Владимира Вольфовича — поаккуратней. Но лучше честно, — заявил Мишустин. — И в этом смысле буду готовиться к апрелю, чтобы более детально ознакомить вас с курсом, которое правительство РФ возьмёт».

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Премьер-министр выразил надежду, что Госдума этот курс одобрит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что времени на раскачку у Мишустина нет. Главе правительства РФ предстоит отчёт о деятельности правительства перед Госдумой в апреле — это «норма, которая определена и относится к полномочиям Государственной думы, должна быть реализована в любом случае».

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