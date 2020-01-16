Минск, , 15:50 — REGNUM Отсутствие представителя Киева не позволило участникам заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске обсудить новый этап обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева, сообщил 16 января «Луганский информационный центр».

«Киев сегодня, по сути, сорвал заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, поскольку полномочный представитель в группе Валерия Лутковская не приехала в Минск и в оперативном режиме передала свои полномочия эксперту, представлявшему украинскую сторону», — рассказала она.

Кобцева отметила, что встреча носила в целом формальный характер.

«Вся ответственность за срыв полноценного переговорного процесса сегодня в формате группы полностью лежит на украинской стороне», — отметила представитель ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ДНР рассказал, что на переговорах ТКГ в Минске стороны могли бы согласовать новые участки разведения сил.

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