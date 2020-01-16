Минск, 16 января 2020, 15:50 — REGNUM Отсутствие представителя Киева не позволило участникам заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске обсудить новый этап обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева, сообщил 16 января «Луганский информационный центр».
Кобцева отметила, что встреча носила в целом формальный характер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ДНР рассказал, что на переговорах ТКГ в Минске стороны могли бы согласовать новые участки разведения сил.
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