Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвилии встретился с послом Великобритании в Грузии Джастином Маккензи Смитом в Тбилиси. Об этом 16 января сообщает пресс-служба СГБ.

Сообщается, что в беседе также участвовал глава Антитеррористического центра СГБ Ираклий Чимакадзе. Предметом обсуждения сторон на встрече были вопросы сотрудничества между двумя странами в области безопасности и события, происходящие на мировой арене.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января представители СГБ Грузии выразили беспокойство из-за забора, который начала возводить югоосетинская сторона вдоль границы с Грузией. В Госбезопасности сообщили о своих намерениях сообщить о происходящем международным партнерам.

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