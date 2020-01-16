Москва, 16 января 2020, 15:38 — REGNUM Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин грамотный, осторожный и толковый человек, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, отвечая на вопрос, что может помешать Мишустину реализовать все возможности, наработки и таланты на посту премьер-министра.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение председателем правительства РФ Михаила Мишустина.