Москва, , 15:38 — REGNUM Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин грамотный, осторожный и толковый человек, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, отвечая на вопрос, что может помешать Мишустину реализовать все возможности, наработки и таланты на посту премьер-министра.

«Мне показалось, что Михаил Владимирович крайне грамотный, осторожный и очень толковый человек, — признался Толстой. — А помешать ему может, как обычно в России, инертность, лень и неисполнительность чиновников. Всё то, что мешает нашему правительству претворять в жизнь какие-то реформы. Но главной задачей на встрече с фракциями [он назвал] реализацию послания президента и работу по реализации национальных проектов. Он будет серьёзно этим заниматься и получит кредит доверия. У него есть заряд драйва».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение председателем правительства РФ Михаила Мишустина.