Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:42 — REGNUM Сторонники задержанного танзанийского журналиста Эрика Кабендеры организовали краудфандинговую кампанию, чтобы финансово помочь его семье и оплатить судебные издержки. Об этом передает ВВС Swahili.

«Работа Эрика была основным источником дохода для его семьи и родственников, которые в настоящее время остаются без средств к существованию в течение почти шести месяцев», — говорится в заявлении на сайте по сбору средств GoFundMe.

По информации журналистов телерадиокомпании, больная мать журналиста умерла в декабре спустя несколько месяцев после того, как она обратилась к президенту страны, Джону Магуфули, с просьбой освободить ее сына, сказав, что рассчитывает, что он оплатит ее медицинские расходы. Кабендере не разрешили посетить ее похороны, отмечают журналисты.

Напомним, что Кабдендера, задержанный с июля, обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и участии в «организованной преступности». Эти обвинения не предполагают освобождения под залог, передают репортеры.

Его сторонники, однако, уверены, что журналист был арестован за попытку привлечения властей к ответственности в своих публикациях.

В международной организации Amnesty International арест Кабендеры описали как «посягательство на свободу СМИ».