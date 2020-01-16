Москва, , 15:34 — REGNUM Новый посол США Джон Салливан, который в скором времени должен прибыть в Москву, как оказалось, очень интересуется хоккеем. Об этом сообщила пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.

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«На самом деле он хоккейный болельщик! И я слышала, что он даже собирается играть в хоккей в России, когда будет позволять время», — написала Росс в комментариях к сообщению МИД РФ в Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 января, ожидается прибытие нового посла США в России Джона Салливана в Москву, где он должен будет приступить к исполнению своих новых обязанностей. МИД России предложил дипломату принять участие в крещенских купаниях по примеру его предшественника.

Напомним, в хоккей играет президент РФ Владимир Путин. 25 декабря на катке на Красной площади глава государства принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги. Путин вышел на лёд под 11-м номером. В команде вместе с российским лидером играли министр обороны России Сергей Шойгу, известные в прошлом хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и ряд других.

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