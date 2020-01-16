Ново-Огарево, Московская область, , 15:39 — REGNUM Пункт об индексации пенсий гражданам России необходимо внести в Конституцию, чтобы никто не смог отказаться от этого вопроса в пользу других приоритетов. Об этом 16 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ в Ново-Огарёво.

Президент России напомнил, что он предложил инициативу о внесении пункта об индексации пенсий в конституцию так как: «Вроде бы мы и так это делаем на сегодняшний день, но так было не всегда, и многие из присутствующих здесь об этом хорошо осведомлены, знают».

По словам Путина иногда от индексации пенсий отказываются, говоря, что «денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут».

«Если мы зафиксируем в Конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет», — заявил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в ходе зачитывания своего послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил прописать норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, а также закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения, имея в виду здесь и регулярную индексацию пенсий.