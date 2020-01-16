Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Министерство юстиции США опубликовало заявление, в соответствии с которым двое граждан Ирана приговорены к тюремному заключению за шпионаж. Об этом 16 января сообщает Al Arabia.

Если верить сообщению ведомства, цитируемому журналистами издания, 39-летний Ахмадреза Мохаммади-Доостдар и 60-летний Маджид Горбани помогали властям Ирана нападать на граждан США, выступающих против политики Исламской Республики.

Признанные виновными получили 38 (Доостдар) и 30 (Горбани) месяцев тюрьмы. Оба мужчины признали свою вину.

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