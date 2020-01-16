Симферополь, 16 января 2020, 15:37 — REGNUM Отставка правительства Медведева и предложенная ИА REGNUM реформа политической системы России — поступательное движение его президентской политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 января заявила крымский политолог Наталья Киселёва.
По её словам, предложение реформировать политическую систему страны и Конституцию, безусловно, не является шагом назад для развития России. Как и отставка правительства Дмитрия Медведева.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан, в частности на мерах поддержке семей с детьми, педагогов, развитии системы социальных контрактов, изменениях в системе подготовки медицинского образования, направленных на решение проблемы дефицита кадров в здравоохранении. Также он предложил реформировать Конституцию. После его выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а на пост премьер-министра выдвинули, а позже утвердили в Госдуме, руководителя ФНС Михаила Мишустина.
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