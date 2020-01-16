Симферополь, , 15:37 — REGNUM Отставка правительства Медведева и предложенная ИА REGNUM реформа политической системы России — поступательное движение его президентской политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 января заявила крымский политолог Наталья Киселёва.

«Социальная направленность его послания и чётко обозначенная необходимость изменения некоторых конституционных норм, естественно, должны положительно повлиять на внутреннюю политику, законодательная реализация которой зависит от парламента, а исполнительная — от правительства», — отметила политолог.

По её словам, предложение реформировать политическую систему страны и Конституцию, безусловно, не является шагом назад для развития России. Как и отставка правительства Дмитрия Медведева.

«Это поступательное движение президентской политики. Сначала Владимиру Путину пришлось вытаскивать Россию из постсоветской социально-экономической ямы. Затем заниматься возвращением российского государства на геополитическую арену. Конечно, решение внутренних проблем должно было происходить параллельно, но, если судить по высказываниям президента, статистическим данным и общественному мнению, успехи исполнительной ветвь власти всех уровней можно оценить, как «скромные». Поэтому логично, что новые задачи, поставленные Путиным, необходимо решать новому правительству», — подчеркнула Наталья Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан, в частности на мерах поддержке семей с детьми, педагогов, развитии системы социальных контрактов, изменениях в системе подготовки медицинского образования, направленных на решение проблемы дефицита кадров в здравоохранении. Также он предложил реформировать Конституцию. После его выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а на пост премьер-министра выдвинули, а позже утвердили в Госдуме, руководителя ФНС Михаила Мишустина.

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