Москва, , 15:45 — REGNUM Повышение уровня ответственности парламента и правительства РФ не должно лишить президента ряда серьёзных полномочий, включая возможные отстранения от должностей из-за утраты доверия. Об этом заявил 16 января на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в законодательство глава государства Владимир Путин.

Изменение роли парламента не отменяет того, что Россия — президентская республика. Президент должен сохранить за собой серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности нарушителей закона, тех, кто недобросовестен на службе и тех, кто лишился доверия, отметил он.

В противном случае Россия сдвинется в сторону парламентской республики, а в настоящий момент это стало бы для страны очень серьёзным испытанием и неизвестно, чем бы закончилось, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин прокомментировал идею приоритета Конституции РФ над мировым правом. Он пояснил, что другие страны уже давно утвердили такой приоритет.

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