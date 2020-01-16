Ташкент, , 15:28 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично заинтересован в продвижении русского языка и образования в республике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами филиала МГИМО в Ташкенте.

«В настоящее время в Узбекистане работают филиалы 8 российских вузов, на встрече с президентом Мирзиёевым я был проинформирован, что планируется открытие еще нескольких филиалов российских вузов в республике», сказал Лавров.

Глава МИД России также указал, что устойчиво растет российско-узбекский товарооборот.

«Руководители наших стран поставили задачу в ближайшие годы увеличить товарооборот до 10 миллиардов долларов. Сейчас товарооборот составляет около половины этого суммы», отметил Лавров.

По словам Лавров у двух стран «масштабные совместные проекты от энергетики, включая ядерную до машиностроения».

«Общий объем российских инвестиций в Узбекистан превысил 9 миллиардов долларов», отметил министр.