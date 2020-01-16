Ново-Огарево, Московская область, , 15:26 — REGNUM Россия должна оставаться президентской республикой, заявил 16 января президент страны Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию.

По его словам, смысл поправок заключается в обеспечении дальнейшего развития России как правового, социального государства, повышении эффективности деятельности институтов страны, укреплении роли гражданского общества и политических партий, а также в развитии государства.

С введением соответствующих поправок Россия, оставаясь президентской республикой, станет более открытой.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что что Россия с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и существовать стабильно в форме парламентской республики.

«Россия должна оставаться сильной президентской республикой», — отметил в послании российский лидер.

Читайте также: Значение и ответственность парламента РФ повышаются — Путин