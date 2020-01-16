Москва, , 15:35 — REGNUM Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на посту главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России зарекомендовал себя в коллективе как жёсткий, но профессиональный начальник. Об этом 16 января сообщил политолог Дмитрий Некрасов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Некрасова, он полтора года проработал в ФНС и был подчинённым Мишустина. Кандидат на пост председателя правительства РФ показал себя как профессиональный руководитель, отметил политолог.

«Он довольно жёсткий руководитель, но при этом современный. Он технократ, хороший администратор. Мне лично иностранные налоговые чиновники говорили: «Чёрт подери, вы нас опережаете!». Говорили чиновники из Франции, Норвегии. Я не верил сперва, но в плане администрирования мы при Мишустине по ряду направлений резко продвинулись. Не надо думать, что я дифирамбы пою, но достижения действительно были», — заявил Некрасов.

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