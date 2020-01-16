Москва, , 15:30 — REGNUM Россия, утвердив приоритет Конституции над мировым правом, не будет отличаться от других стран, которые сделали это уже давно. Об этом заявил 16 января на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в российское законодательство президент страны Владимир Путин.

Он подчеркнул, что РФ ничем не будет отличаться от других стран, поставивших свой Основной закон превыше мирового права. Идею о том, чтобы требования международного законодательства действовали только в части соответствия Конституции РФ, глава государства высказал 15 января в послании Федеральному собранию.

Как сообщало ИА REGNUM, и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров привел в пример США, где «международное право — это дело десятое», и американские власти именно так к нему и относятся.

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