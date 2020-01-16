Москва, , 15:24 — REGNUM В 17:00 вечера президент Российской Федерации введёт в должность нового главу правительства. Об этом 16 января заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Полчетвёртого страна получит нового председателя правительства. А в пять часов президент своим указом введёт его в должность. Мы поддержим [Мишустина], потому что нет никаких отрицательных показателей против Михаил Владимировича. Он наиболее опытный, с положительной аурой. Он всё уже оцифровал у себя. Если он оцифрует всю экономику и социалку, то мы дома всё будем видеть и знать и никто нас не обманет. Вся экономика регулируется налогами с древних времён. Чем более хороша созданная налоговая система, тем быстрее мы получаем доходы. Чтобы бедные не беднели и жизненный уровень повышался», — сказал Жириновский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился тем, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин отказывается поддержать предложение депутатов фракции о кредитной амнистии.

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