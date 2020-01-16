Киев, , 15:19 — REGNUM Закон о среднем образовании, принятый Верховной радой Украины, поможет решить разногласия с Венгрией, написал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба 16 января на своей странице в социальной сети Twitter.

«Пока мы с послом (Венгрии — ИА REGNUM) говорили о будущем, Верховная рада приняла долгожданный закон о полном общем среднем образовании, который должен помочь нам решить проблемы прошлого», — рассказал он.

Кулеба сообщил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил желание посетить Украину.

«Мы пригласили его осуществить визит в феврале», — добавил чиновник.

Напомним, конфликт Украины и Венгрии возник в 2017 году, когда Украина приняла закон об образовании, нарушающий права венгров, которые живут в Закарпатье. Венгрия потребовала изменить закон, а также заблокировала работу комиссии Украина — НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада приняла во втором чтении закон о среднем образовании, которым фактически ликвидировал русскоязычные школы и классы. Для русских жителей Украины не менее 80% материала в школе в обязательном порядке будет преподаваться на украинском языке, а для венгров и других представителей народов, говорящих на языках Евросоюза — не менее 40% времени.

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