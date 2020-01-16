Москва, , 15:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны пришли к выводу о важности сохранения исторической правды о Второй мировой войне и недопустимости пересмотра её итогов. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Кремля.

Также сообщается, что в ходе телефонного разговора стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов сотрудничества России и Израиля ввиду визита президента России в Израиль в январе текущего года для участия в памятных мероприятиях, которые приурочены к 75 годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

«С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава палестинского МИД Риад аль-Малики заявил, что перспективы для возобновления переговоров между Палестиной и Израилем отсутствуют, если израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сохранит свой пост после выборов.